Мората пропустил тренировку Атлетико перед матчем с Ливерпулем

Форвард "матрасников" получил небольшое повреждение бедра.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль примет на своем поле Атлетико.

Как сообщает AS, нападающий "матрасников" Альваро Мората пропустил последнюю тренировку своей команды перед еврокубковым матчем.

Дело в том, что испанец почувствовал дискомфорт в бедре, поэтому тренерский штаб принял решение предоставить футболисту отдых.

Повреждение Мораты не столь серьезное, поэтому ожидается, что он сможет помочь своей команде в противостоянии с Ливерпулем.

Напомним, ответный матч Ливерпуль — Атлетико состоится 11 марта в 22:00. На Footbal.ua будет доступна онлайн-трансляция данного поединка. Первая встреча в Мадриде завершилась минимальной победой испанского клуба (1:0).

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