РБ Лейпциг — Тоттенхэм: онлайн матча начнется в 21:50

Представляем вашему вниманию трансляцию ответного матча 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

На Ред Булл Арене во втором матче 1/8 Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет Тоттенхэм.

В ужасном положении находится коллектив Жозе Моуриньо. На протяжении пяти встреч "шпоры" не знают вкуса побед во всех турнирах (одна ничья и четыре поражения). Более того, Тоттенхэм вылетел из Кубка Англии – турнир, который хотел выиграть португальский специалист.

Учитывая то, что в первом матче Тоттенхэм потерпел домашнее поражение (0:1), расклад не самый лучший: в Германии необходимо отыгрываться, а сделать это без Харри Кейна и Сон Хын Мина будет крайне сложно. Сумеет ли Моуриньо настроить свою команду для выхода в 1/4 Лиги чемпионов? К слову, букмекеры не особо верят в проход "шпор".

Отметим, что арбитром на данный поединок назначен Карлос дель Серро Гранде.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который начнется во вторник, 10 марта, в 22:00 по киевскому времени.



Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.

В параллельном ответном матче 1/8 Лиги чемпионов Валенсия примет Аталанту.

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