РБ Лейпциг — Тоттенхэм: где смотреть матч Лиги чемпионов

РБ Лейпциг ожидает в гости Тоттенхэм в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

На Ред Булл Арене во втором матче 1/8 Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет Тоттенхэм.

В Лондоне "быки" сумели минимально одолеть "шпор" (1:0), ввиду чего коллективу Жозе Моуриньо необходимо отыгрываться, а сделать это будет сложно без Харри Кейна и Сон Хын Мина.

Где смотреть матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм в прямом эфире? В Украине трансляцию будет вести канал Футбол 1. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 10 марта

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.