Лемар рискует пропустить матч с Ливерпулем

Француз продолжает восстанавливаться после травмы.

Полузащитник Атлетико Тома Лемар может пропустить ответный матч против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Football Espana.

Атакующий хавбек получил повреждение бедра в первой встрече с мерсисайдцами и с тех пор находился в лазарете. Пока остается неизвестным, сумеет ли француз восстановиться к матчу среды.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 24 поединка в футболке "матрасников", не отличившись результативными действиями.

Матч Ливерпуль – Атлетико состоится на Энфилде в среду, 11 марта. Первая встреча команд завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0.

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