Алиссон пропустит матч против Борнмута и может не сыграть против Атлетико

У бразильского кипера травма бедра.

Вратарь Ливерпуля Алиссон Бекер повредил бедро на одной из тренировок своей команды. Об этом сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп.

"К сожалению, Алиссон угодил в лазарет. Он получил травму на тренировке перед игрой с Челси. Мы думали, что это незначительное повреждение, и одна игра вне стартового состава поможет ему восстановиться. Но обследование на следующий день показало более серьезную травму.

Я не знаю, сможет ли он сыграть против Атлетико. Мы увидим это уже на следующей неделе. Это травма мышц в области бедра, и какой-то другой футболист мог бы с ней проводить матчи. Но у голкиперов все иначе. Пока известно, что Алиссон точно не сыграет с Борнмутом в АПЛ", — заявил немец на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Борнмутом.

По причине травмы Алиссон Бекер также не получил вызов в сборную Бразилии.