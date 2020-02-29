Холанд — автор лучшего гола первых матчей 1/8 Лиги чемпионов

Норвежский форвард отличился взятием ворот в поединке с ПСЖ.

На официальном сайте УЕФА появились результаты голосования болельщиков за лучший гол первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов.

По результатам опроса, автором лучшего взятия ворот стал форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, который отличился дублем в ворота ПСЖ, однако лучшим стал второй гол норвежца с 21-го метра.

На победу также претендовали голы игроков Аталанты Йосипа Иличича и Ремо Фройлера в ворота Валенсии, а также гол нападающего Наполи Дриса Мертенса в ворота Барселоны.

Видео гола Холанда:

Напомним, ранее Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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