Холанд — автор лучшего гола первых матчей 1/8 Лиги чемпионов

На официальном сайте УЕФА появились результаты голосования болельщиков за лучший гол первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов.
По результатам опроса, автором лучшего взятия ворот стал форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, который отличился дублем в ворота ПСЖ, однако лучшим стал второй гол норвежца с 21-го метра.
На победу также претендовали голы игроков Аталанты Йосипа Иличича и Ремо Фройлера в ворота Валенсии, а также гол нападающего Наполи Дриса Мертенса в ворота Барселоны.
Видео гола Холанда:
Напомним, ранее Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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