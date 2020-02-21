Холанд — игрок недели в Лиге чемпионов

21 февраля 2020

Эрлинг Холанд, Getty Images

Форвард "шмелей" сумел обойти Льориса, Лоди и Хатебура в соответствующем голосовании.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

Норвежец отметился дублем в ворота Пари Сен-Жермен, тем самым помог добиться победы (2:1) в первом матче 1/8 финала.

Помимо Холанда, на данную награду претендовали голкипер Тоттенхэма Уго Льорис, защитник Атлетико Ренан Лоди и хавбек Аталанты Ханс Хатебур.

Вашему вниманию дубль Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д — ПСЖ.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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