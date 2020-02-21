лента новостей

14:16

Холанд — игрок недели в Лиге чемпионов

09:19

Моура: Тоттенхэм не может страдать из-за травм форвардов

16:15

Ляпорт: Манчестер Сити хочет провести лучшую Лигу чемпионов в своей истории

16:06

Менье — о пропуске ответного матча против Боруссии Д: Я даже не знал, что под угрозой дисквалификации

12:19

Моуриньо: Алли был зол на свой уровень игры, а не на меня

11:32

Хатебур: Могли забить Валенсии больше четырех голов

10:18

Холанд и Льорис — в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

09:22

Уинкс: Мы выпутывались из куда более сложных ситуаций

08:56

Иличич: Аталанта больше не сюрприз

08:29

Черышев: Футбол всегда дает возможность отыграться