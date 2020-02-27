Поляк утверждает, что потеря концентрации в обороне не была главной проблемой его команды в игре против Лиона.

Голкипер Ювентуса Войцех Щесны прокомментировал поражение своей команды в матче против Лиона (0:1).

"Мы здорово прибавили во втором тайме, и я думаю, что это положительный знак перед ответным матчем. Не думаю, что нам не хватило концентрации в обороне, мы просто неправильно подошли к первому тайму, и я не знаю, почему", — цитирует поляка пресс-служба УЕФА.

Вашему вниманию видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Лионом и Ювентусом.