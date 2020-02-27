Голкипер Ювентуса Войцех Щесны прокомментировал поражение своей команды в матче против Лиона (0:1).
"Мы здорово прибавили во втором тайме, и я думаю, что это положительный знак перед ответным матчем. Не думаю, что нам не хватило концентрации в обороне, мы просто неправильно подошли к первому тайму, и я не знаю, почему", — цитирует поляка пресс-служба УЕФА.
Вашему вниманию видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Лионом и Ювентусом.
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