Зидан: Мы совершаем ошибки, за которые нас наказывают

Менеджер "бланкос" подвел итог матчу против Сити.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказал свое мнение о поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2).

"Я недоволен тем, что мы играли хорошо, но за десять минут до конца нас будто подменили. В итоге мы совершаем ошибки, за которые нас наказывают".

"Мы должны были сохранять концентрацию 90 минут — особенно против такой команды, как Сити. Мы знаем, что это только половина противостояния. Теперь все просто — нужно ехать к Сити и побеждать там", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Ранее свой послематчевый комментарий дал главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.