Гаттузо: Допустили одну ошибку, Барселона ею максимально воспользовалась

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо — о матче против Барселоны.

Команды Дженнаро Гаттузо и Кике Сетьена не выявили победителя в первом матче (1:1).

"Соперникам мало что удавалось в атаке, но затем мы допустили эту ошибку, и они забили. Если мы реализуем свои моменты во втором матче, то можем пройти дальше".

"Барселоне было тяжело, потому что мы были очень осторожны. Мы хорошо действовали как команда. Сделали только одну ошибку".

"Я разочарован, потому что мы допустили одну ошибку, и соперники ею максимально воспользовались. Мы могли лучше реализовать свои моменты. Нам было тяжело сегодня, но тактически мы действовали почти идеально и могли бы добиться большего".

"Когда мы играем как команда, то можем добиться хорошего результата. Наша мечта на Камп Ноу — не прижиматься так сильно к своим воротам. Это еще не конец! Будет сложно, но мы поедем туда и попытаемся пройти дальше", — приводит слова Дженнаро Гаттузо официальный сайт УЕФА.

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