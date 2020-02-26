Гризманн: Мне нужно работать над своей игрой

Форвард Барселоны Антуан Гризманн — о матче против Наполи.

Команды Дженнаро Гаттузо и Кике Сетьена не выявили победителя в первом матче (1:1).

"Мы приехали за победой и играли на победу, но сегодня этому было не суждено случиться".

"Сначала нам было трудно найти или создать пространство, пробить по воротам. Но чем больше мы видели, что они устают, тем больше нам удавалось давить и создавать шансы".

"Мне нужно работать над своей игрой: команде необходимо, чтобы я создавал ширину и повышал качество вертикальной игры. Иногда они видят мои перемещения, иногда нет. Я должен создавать свободные зоны. В первом тайме мне это не удавалось, а во втором — все получалось".

"Теперь нас ждет домашний матч, он будет совсем другим. Мы будем создавать больше пространства, а перед нашими болельщиками мы просто обязаны победить", — приводит слова Антуана Гризманна официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Наполи – Барселона.