Барселона выиграла только один матч из последних девяти выездных в плей-офф Лиги чемпионов

Разница голов каталонцев в девяти последних гостевых поединках равна минус пятнадцати.

Барселона сыграла вничью с Наполи (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на Сан Паоло.

Таким образом, "сине-гранатовые" вновь не сумели выиграть в гостевом поединке на стадии плей-офф главного еврокубка.

В последний раз в плей-офф каталонцы в чужих стенах побеждали в апреле 2019-го, обыграв Манчестер Юнайтед (1:0) в четвертьфинале.

За последние девять гостевых матчей в плей-офф Лиги чемпионов, победа над манкунианцами — единственная. Помимо этого, "блаугранас" трижды играли вничью и пять раз проигрывали. Разница голов — 3:18 (-15).

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