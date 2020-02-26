Лион — Ювентус. Накануне

Football.ua анонсирует поединок 1/8 Лиги чемпионов.

Сегодня, 26-го февраля, состоится очередной поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Лион в родных стенах постарается добыть положительный результат в игре против Ювентуса.

Лион — Ювентус

Среда, 26 февраля, Стад де Люмьер, 22:00, главный арбитр — Хесус Мансано (Испания). Прямая трансляция на Футбол 1

Один из тех немногих поединков на стадии 1/8 Лиги чемпионов, где есть четкий аутсайдер и фаворит пары. При всем уважении к Лиону, довольно трудно представить сценарий, при котором "ткачи" оставят Ювентус за бортом турнира. И дело не только в статусности команд, а и в нынешней форме, ведь у туринцев она заметно лучше даже если брать внутренние чемпионаты. Козырь, которым может воспользоваться Лион — это фактор домашнего поля и довольно ожесточенная борьба "бьянконери" в Серии А. Кроме того, есть большая вероятность, что Ювентусу придется играть ответный матч без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.

Осенний групповой этап Лион также преодолел довольно проблемно, лишь в последнем туре сумев оформить себе путевку в плей-офф. В Лиге 1 дела у команды Гарсии складываются не лучшим образом. "Ткачи" занимают седьмое место, до квалификационного места в зоне Лиги чемпионов отрыв составляет семь очков, а до второго места, которое дарит прямую путевку — целых 15 пунктов. Так что вполне вероятно, что в следующем сезоне главного евротурнира Лион мы не увидим. Тем не менее, в раунде 1/8 аутсайдеры уже побеждали фаворитов, как это было, к примеру, в матче Атлетико и Ливерпуля.

Ювентус куда проще обеспечил себе путевку в плей-офф, да и многие называют команду Сарри чуть ли не главным фаворитом нынешнего розыгрыша. Впрочем, как и последние несколько лет. Объективно, туринцам попался самый простой соперник на данном этапе, но недооценка может сыграть злую шутку с "бьянконери". Болельщики Ювентуса уже были свидетелями в этом сезоне, как их команда теряла очки против аутсайдеров в выездных встречах чемпионата.

Кадрово у итальянцев также все хорошо. Все лидеры в строю, к матчу против Лиона успел восстановиться Гонсало Игуаин, да и новых поступлений в лазарет не последовало. У "ткачей" также ситуация налаживается — на поле вернулись Дюбуа и Бруно, а к отсутствию Депая уже все более-менее привыкли.

К слову, команды друг против друга играли не так и давно. В 2016 году Лион и Ювентус сражались в групповом этапе Лиги чемпионов туринцы увезли минимальную победу из Франции, а в родных стенах сыграли вничью. Клубы боролись за выход в полуфинал евротурнира в сезоне-2013/14. Тогда также сильнее оказались итальянцы, выиграв оба матча.

Ориентировочные составы:

Лион: Лопеш — Маркал, Марсело, Денайер — Корне, Бруно, Тусар, Террье, Дюбуа — Дембеле, Экамби

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Ругани, де Лигт, Данило — Матюиди, Бентанкур, Рабьо — Роналду, Игуаин, Дибала

Не сыграют: Депай, Коне, Райне, Соле, Раффаэл — Коста, Демирал

Тренеры говорят:

Руди Гарсия (Лион): Ювентус сыграет точно так, как под началом Сарри играли Наполи и Эмполи. Это тонкий тактик, тут сомнений быть не может. В то же время Ювентус настолько силен, что на его игру смена тренера не очень то и влияет.

На прошлой недели все мы были уверены, что победят Ливерпуль и ПСЖ. Теперь наш черед воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с Юве.

Маурицио Сарри (Ювентус): Лион — техничная команда, которая прекрасно готова физически и умеет мгновенно ускоряться. Это опасный соперник, против которого надо показать очень хороший футбол.

Криштиану — игрок, которого высоко ценят по всему миру. Чтобы судить о его форме, достаточно посмотреть на статистику. Это выдающийся игрок, который в отличном состоянии как физически, так и психологически.