Лион — Ювентус: онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию трансляцию матча 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

На Парк Олимпик Лионне состоится первый матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором Лион примет Ювентус.

Есть говорить за текущий сезон, то Лион не впечатляет. "Ткачи" чередуют победы, ничьи и поражения – проще говоря, демонстрируют нестабильные выступления, в результате чего идут на седьмой строчке в чемпионате Франции.

Значительно лучше дела обстоят у Ювентуса: коллектив Маурицио Сарри идет на первой строчке в Серии А, правда ближайший преследователь отстает лишь на один пункт. Также в прекрасной форме находится лидер команды Криштиану Роналду: 35-летний форвард забивает одиннадцатый матч подряд!

Если Лион хочет добиться позитивного результата в первом матче, то "ткачам" необходимо в первую очередь подумать, как остановить португальского игрока, который провел 1000-й матч в карьере.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который начнется в среду, 26 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.

В параллельном матче 1/8 Лиги чемпионов Реал Мадрид примет Манчестер Сити.

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