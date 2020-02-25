Руди Гарсия: Все были уверены в победах Ливерпуля и ПСЖ — теперь наш черед удивлять

Французский специалист высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против Ювентуса.

Лион примет на своем поле Ювентус в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французы являются безоговорочными аутсайдерами данного противостояния, однако главный тренер "ткачей" Руди Гарсия надеется сотворить сенсцию.

"Ювентус сыграет точно так, как под началом Сарри играли Наполи и Эмполи. Это тонкий тактик, тут сомнений быть не может. В то же время Ювентус настолько силен, что на его игру смена тренера не очень то и влияет".

"На прошлой недели все мы были уверены, что победят Ливерпуль и ПСЖ... Теперь наш черед воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с Юве".

"Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они придадут нам энергии и помогут сыграть на все сто", — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Лион — Манчестер Сити состоится 26 февраля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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