Челси — Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок ЛЧ.

Фаворитом матча специалисты букмекерской конторы Parimatch считают Баварию. Коэффициент на триумф мюнхенцев равен 1,92.

Вероятность победы Челси и ничьей Parimatch оценивает практически одинаково: 3,85 и 3,95 соответственно.

В этом матче Фрэнку Лампарду предстоит решить фундаментальную проблему: как справиться без Нголо Канте? Другие кадровые потери команд не так существенны – Кристиан Пулишич у Челси, Иван Перишич и Никлас Зюле у Баварии. Подробнее ознакомиться с предматчевыми раскладами можно в анонсе Football.ua.

Матч Челси – Бавария начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.