Челси — Бавария. Накануне

Football.ua анонсирует первый матч 1/8 Лиги чемпионов между Челси и Баварией.

Подопечным Фрэнка Лампарда предстоит серьезнейшее испытание в лице мюнхенской команды.

Челси – Бавария

25 февраля, 22:00, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи — Клеман Турпен

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Возможно, за все время, что Фрэнк Лампард руководит Челси, это будет самый сложный соперник для его команды. Расценивать нынешнюю игровую форму "синих" можно по-разному: с одной стороны, клуб уже длительное время идет в ТОП-4, с другой – по большей части это можно занести в минус конкурентам, которые теряют очки чаще, чем лондонская команда.

Тем не менее, это не отменяет того факта, что Челси очень посредственно выглядит в обороне – гол может прийти в любой момент и из ниоткуда (как, например, срезка Антонио Рюдигера в свои ворота в матче против Тоттенхэма), также "синие" плохо обороняются на стандартах и вообще ощущается, что отсутствует уверенность чуть ли не у каждого защитника команды, и в такие моменты на себя инициативу должны брать опытные игроки в лице Аспиликуты и все того же Рюдигера.

Кроме проблем в защите, есть вопросы и по первому номеру: Кепа Аррисабалага своей игрой пал в немилость Фрэнку Лампарду и присел на скамейку запасных. Хоть Вилли Кабальеро отыграл неплохо против Тоттенхэма, когда наступает реальная опасность у ворот "синих", не покидает ощущение, что вот-вот может случиться беда. Нападение – отдельная тема для разговора: Тэмми Абрахам только после травмы, Миши Батшуайи за проведенные матчи доказал, что не зря сидит на скамейке запасных, а Оливье Жиру, хоть и забил гол Тоттенхэму, пропустил много матчей ввиду того, что проигрывал конкуренцию.

Определенные проблемы по ходу сезона имела Бавария, но сумела их по большей части решить. На смену Нико Ковачу пришел Ханс Флик, результаты мюнхенской команды улучшились, а также клуб вернулся на первое место в Бундеслиге, хотя тут и нужно отметить, что этому посодействовали конкуренты.

В прекрасной форме находится Роберт Левандовски, который повторил рекорд Герда Мюллера и забил 25-й гол в чемпионате – среди ТОП-5 лиг больше только у одного игрока. Польский форвард может стать реальной угрозой для защиты "синих".

Высокую самоуверенность перед матчем показал полузащитник Баварии Томас Мюллер: "Сейчас Челси не лучшая команда в Европе, нам не нужно бояться, я уверен". Возможно, некое преимущество у "синих" заключается в том, что мюнхенский клуб недооценивает своего соперника.

По версии букмекеров, Бавария – фаворит встречи. Победа "ротен" оценивается коэффициентом 1,83, ничья – 4,00, а победа "синих" – 4,10.

Ориентировочные составы:

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Виллиан – Жиру

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дейвис – Киммих, Алькантара – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Не сыграют: Канте, Пулишич – Перишич, Зюле

Под вопросом: … — Мартинес.

Интересные факты:

Бавария выиграла шесть последних матчей в Лиге чемпионов.

В пяти из последних шести играх в ЛЧ мюнхенский клуб забивал в ворота соперника минимум три гола.

Челси забивает как минимум два гола в последних трех играх в Лиге чемпионов.

Лондонский клуб не проигрывает в последних пяти матчах в главном еврокубковом турнире.

Перед матчем:

Фрэнк Лампард (Челси): "Конечно, у нас есть история встреч с ними, но эти матчи сами по себе станут для нас серьезной проверкой. Мы будем ждать этот вызов".

Томас Мюллер (Бавария): "После 100 сыгранных матчей в Лиге чемпионов думаешь, что был на всех лучших европейских стадионах, но Стэмфорд Бридж еще не посетил. У Челси качественная команда и молодые талантливые исполнители, они действительно могут доставить нам хлопот. Бавария должна серьезно отнестись к подготовке, но Челси – не лучшая команда в Европе на данный момент, поэтому я уверен, что мы должны быть уверены в себе и не бояться их".

Мануэль Нойер (Бавария): "Это опасная команда, к которой нам нужно отнестись серьезно. Мы должны показать высокий уровень игры, и хотим выйти в следующую стадию".