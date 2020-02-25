Тиаго Силва и Эррера пропустят ответный матч с Боруссией Д

ПСЖ не досчитается как минимум двух игроков во втором поединка Лиги чемпионов.

Центральный защитник Тиаго Силва и полузащитник Андер Эррера не смогут помочь ПСЖ во втором поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Как сообщает официальный сайт парижан, бразильский центрбек травмировал правое бедро в матче с Бордо (4:3), из-за чего будет отсутствовать около трех недель.

Что касается Эрреры, то его ситуация более серьезная. Из-за повреждения левого бедра он не сможет выходить на футбольное поле от шести до восьми недель.

Напомним, ответный матч ПСЖ — Боруссия Д запланирован на 11 марта. Первая встреча этих коллективов завершилась победой "шмелей" с минимальным преимуществом (2:1).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.