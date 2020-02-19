Кулибали может пропустить матч против Барселоны в Лиге чемпионов

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали рискует не сыграть в первом матче против Барселоны, который пройдет 25 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает Sky Sport Italia, сенегальский центрбек по-прежнему не восстановился от травмы бедра, полученной еще в декабре прошлого года.
Сейчас Кулибали регулярно не тренируется с командой и пока нет никаких предпосылок к тому, что он в ближайшее время вернется в общую группу.
Отметим, что 28-летний сенегалец пропустил два последних матча против Интера и Кальяри. Его место в основном составе временно занял Никола Максимович.
Ранее сообщалось, что Калиду Кулибали предстоящим летом может сменить клуб. В его услугах заинтересованы Манчестер Юнайтед, Реал и ПСЖ.
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