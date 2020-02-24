Гвардиола: В дуэли с Реалом должны пытаться быть собой

Испанец рассказал о предстоящих поединках со "сливочными".

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о противостоянии с мадридским Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Понимаю, насколько сложно нам будет противостоять команде с игроками такого уровня. Даже не знаю, сколько раз они играли в финале Лиги чемпионов и выигрывали трофей. У нас, возможно, лишь Клаудио Браво.

Но у нас есть желание быть собой. Мы можем выиграть или проиграть, но мы должны пытаться оставаться собой на протяжении 180 минут дуэли с Реалом.

Это настоящее испытание. Мы мечтаем однажды выиграть Лигу чемпионов, но для этого нам все равно придется встречаться с командами такого уровня", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч Реал – Ман Сити состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 27 февраля.

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