Симеоне: Нас ждет второй тайм против Ливерпуля

Аргентинец поделился ожиданиями от матча против "красных".

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказал свое мнение о первом матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"В раздевалке все спокойно. Мы видели, что болельщики переживали отрицательные результаты, и когда мы побеждаем, происходит обратное, все радуются".

"Мы знаем, что Примера длинная, что Лига чемпионов очень трудна, и очень важно поддерживать баланс между турнирами".

"Точно так же, как я опечален поражениями, мы должны праздновать победы. Ливерпуль в Мадриде был первым таймом. Остался второй", — цитирует Симеоне Goal.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о пользе от поражения в матче против "матрасников".