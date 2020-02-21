Мерсисайдцы делают выводы после проигранного матча на Ванда Метрополитано.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал каковы ощущения команды после проигранного первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (0:1).

"Это немного странно, да, мы проиграли, и в этом нет ничего позитивного. Но важно то, что если от этого и есть какая-нибудь польза — так это то, что мы действительно прочувствовали это поражение и стали злее. Мы чувствовали, что это поражение, и на следующее утро ничего не поменялось. Никто не думал, что зато в АПЛ мы лучшие".

"Мы должны показать правильное выступление. Очевидно, что Атлетико продемонстрировал настоящую страсть, желание и боролся за результат. Результат, который оказался стопроцентным. Мы должны исправить положение, но это не значит просто почувствовать вкус победы — думаю его мы как раз-таки и не потеряли, просто мы выиграли до этого несколько игр подряд, а теперь вот проиграли, только в этот раз разница огромна — на кону не просто три очка. Так что да, мы хотим исправить ситуацию — даже если речь идет о другом соревновании", — цитирует тренера пресс-служба "скаузеров".

Ранее сообщалось, что капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон выбыл на три недели.