Моура: Тоттенхэм не может страдать из-за травм форвардов

Бразилец считает, что команда должна справиться с обстоятельствами.

Нападающий Тоттенхэма Лукас Моура заявил, что команда способна пройти Лейпциг в Лиге чемпионов, даже несмотря на то, что множество лидеров находятся в лазарете.

"Мы можем изменить ситуацию, игра еще не окончена. Первый матч — это результат, которого мы не хотели. Тем не менее, у нас были возможности забить".

"Мы проиграли одну игру, но еще ничего не окончено. Мы хорошо подготовимся, и я уверен, что мы сможем приехать в Лейпциг и выйти в следующий раунд".

"У нас есть очень хорошие игроки, которые также могут забивать. Мы потеряли двух важных нападающих, но мы не можем страдать из-за этого", — цитирует Моуру Goal.

Ранее о поединке против немецкой команды высказался главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.