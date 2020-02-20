Хатебур: Могли забить Валенсии больше четырех голов

Хавбек бергамасков — о матче против испанской команды.

Полузащитник Аталанты Ханс Хатебур, который стал автором забитого гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии, поделился своим мнением о поединке.

"Это была очень сложная игра, мы увидели, насколько Валенсия быстра и сильна в атаке. Это вызывало у нас проблемы в линии обороны. Тем не менее, мы также умеем забивать голы и нам удалось забить четыре в этом матча, хотя могло бы быть и больше

"Мы знаем, что на Месталье будет трудная атмосфера, но мы приедем туда, имея счет 4:1 в нашу пользу", — цитирует Хатебура Sky Italia.

Ранее прошедший поединок прокомментировал нападающий бергамасков Йосип Иличич.