Селадес: Результат не соответствует тому, что было на поле

Испанский наставник прокомментировал поражение "летучих мышей".

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес поделился своим мнением о результате матча с Аталантой (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это поражение сложно принять, но мы будем готовы к ответному матчу. Считаю, что нам не нужно совершать чудо, чтобы выиграть противостояние.

Постараемся как можно лучше подготовиться к ответной игре. Мы сильно играем дома, перед своими болельщиками. Результат не соответствует тому, что было на поле.

Мы создали достаточно много моментов в каждом из таймов. Без преувеличения скажу, что мы могли забить три или четыре мяча.

Мы позволили им нанести слишком много ударов по воротам, но мы проиграли скорее из-за нашей расточительности, а не из-за тех подарков, которые мы преподнесли", – приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между Валенсией и Аталантой на Месталье состоится 10 марта.

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