Менье: У Боруссии было больше свежести и энергии

Игрок парижан пожаловался на более плотный график игр своей команды.

Защитник Пари Сен-Жермен Томас Менье прокомментировал поражение своей команды в игре против дортмундской Боруссии (1:2).

"Это была очень напряженная игра. Не стоит забывать, что с начала января мы провели почти 15 матчей. У Боруссии было в два раза меньше. Вы видели, что у них было больше свежести и энергии. Боруссия оправдала свою репутацию команды, которая очень сильна дома. Они еще не проигрывали на этом стадионе в текущем сезоне.Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью".

"К сожалению, я пропущу ответный матч из-за дисквалификации. Но в целом ситуация положительная, потому что сейчас у нас намного меньше игроков в лазарете. У нас есть все, чтобы добиться нужного результата. ПСЖ дома так же силен, как Боруссия здесь", — цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Вашему вниманию видеообзор матча Боруссия — ПСЖ.