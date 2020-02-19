Ван Дейк — о пропущенном голе: Это был даже не голевой момент, Атлетико просто повезло

19 февраля 2020

Вирджил Ван Дейк, Getty Images

Защитник уверил, что в ответном матче будет совершенно другая игра.

Центрбек Ливерпуля Вирджил Ван Дейк прокомментировал поражение от мадридского Атлетико (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Знали, что сегодня нас ждет настоящая битва — мы играли в гостях, за Атлетико болел весь стадион. Увы, мы пропустили ранний гол. Это был даже не голевой момент, сопернику просто повезло".

"Тренер в перерыве сказал нам просто продолжать играть. Мы владели мячом большую часть матча, но не сумели создать хорошие моменты. Однако у нас есть еще 90 минут, чтобы изменить ход противостояния, так что мы не должны опускать руки", — цитирует нидерландца пресс-служба УЕФА.

Вашему вниманию видеообзор матча Атлетико — Ливерпуль.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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