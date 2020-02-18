Нагельсманн: Это не самая важная игра в истории клуба

Молодой специалист имеет свои методы снятия давления с команды.

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

"Я немного нервничаю перед каждой игрой. Но это не самая важная игра в истории клуба. Конечно, мы хотим выйти в четвертьфинал, но сначала нам нужно дожить до выездного матча", — приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

"Во втором тайме против Баварии (0:0) вы могли видеть, что некий хаос на поле пошел на пользу нам. Мы хотим увидеть это снова — в завтрашнем матче".

Отдельно Нагельсманн отметил своего визави.

"Я испытываю огромное уважение к Жозе Моуриньо. Он выиграл много титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол".

Матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 в Лондоне на Тоттенхэм Стэдиум. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.