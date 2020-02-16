Боруссию и ПСЖ рассудит Лаос, Атлетико и Ливерпуль — Марчиняк

Стали известные бригады арбитров, которые обслужат первые матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля.
Матч между Боруссией Д и ПСЖ, который состоится в Дортмунде, обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаос.
Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос;
Ассистенты арбитра: Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар;
Видеопомощник рефери: Алехандро Эрнандес.
На между Атлетико и Ливерпулем на Ванда Метрополитано будет работать польская бригада во главе с Шимоном Марчиняком.
Главный арбитр: Шимон Марчиняк;
Ассистенты арбитра: Павел Сокольницки и Томаш Листкевич;
Видеопомощник рефери: Павел Гиль.
Ранее сообщалось, что Неймар имеет шанс сыграть в первом матче с Боруссией Д.
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