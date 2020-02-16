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Боруссию и ПСЖ рассудит Лаос, Атлетико и Ливерпуль — Марчиняк

16 февраля 2020

Антонио Матеу Лаос, Getty Images

УЕФА назначил арбитров на первые матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известные бригады арбитров, которые обслужат первые матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля.

Матч между Боруссией Д и ПСЖ, который состоится в Дортмунде, обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаос.

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос;

Ассистенты арбитра: Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар;

Видеопомощник рефери: Алехандро Эрнандес.

На между Атлетико и Ливерпулем на Ванда Метрополитано будет работать польская бригада во главе с Шимоном Марчиняком.

Главный арбитр: Шимон Марчиняк;

Ассистенты арбитра: Павел Сокольницки и Томаш Листкевич;

Видеопомощник рефери: Павел Гиль.

Ранее сообщалось, что Неймар имеет шанс сыграть в первом матче с Боруссией Д.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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