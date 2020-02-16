Диего Коста вряд ли вернется к матчу с Ливерпулем

Мадридский клуб испытывает проблемы перед матчем Лиги чемпионов.

Атлетико может столкнуться с рядом кадровых проблем в матче с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает портал Football Espana, "матрасники", скорее всего, не смогут рассчитывать на нападающего Диего Косту, который продолжает восстановление после травмы. Не помогут мадридскому клубу защитник Киран Триппьер и нападающий Жоау Фелиш.

К тренировкам первой команды вернулись полузащитник Коке и нападающий Альваро Мората.

Матч Атлетико – Ливерпуль состоится на Ванда Метрополитано во вторник, 18 февраля.

Ранее сообщалось, что первый матч между Ливерпулем и Атлетико рассудит поляк Марчиняк.

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