Фелиш: Ливерпуль — самый сложный соперник в Лиге чемпионов

Португалец считает, что "матрасникам" не очень повезло с жеребьевкой.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш поделился своим мнением о противостоянии с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Дуэль с Ливерпулем будет очень сложной. Возможно, это самая сложная команда", – приводит слова Фелиша портал Goal.com.

Ливерпуль находится в отличной форме, они защищают титул чемпиона, будет очень сложно, как и в любом другом матче Лиги чемпионов. Но против Ливерпуля, который выступает очень хорошо, будет еще сложнее".

Ранее сообщалось, что Фелиш пропустит первый матч против Ливерпуля из-за проблем со здоровьем.

Первый матч между Атлетико и Ливерпулем состоится в Мадриде 18 февраля.

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