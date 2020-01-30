Фелиш пропустит первый матч против Ливерпуля

Португальский форвард получил повреждение в поединке с Леганесом.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш травмировался в поединке 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором "матрасники" расписали нулевую ничью с Леганесом.

Как сообщает Tiempo de Juego, 20-летний португалец получил мышечное повреждение правой ноги, из-за которого он пропустит около четырех недель.

Примечательно, что Фелиш точно не сможет помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля, который состоится 18 февраля.

Напомним, Жоау Фелиш перебрался в Атлетико из Бенфики прошлым летом. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 126 млн евро.

В текущем сезоне португальский хавбек провел за "матрасников" 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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