Хатебур: Матч против Валенсии будет прекрасен

Хавбек поделился своим мнением незадолго до матча Лиги чемпионов.

Полузащитник Аталанты Ханс Хатебур заявил, что грядущий поединок 1/8 Лиги чемпионов против Валенсии будет самым важным в текущем месяце.

«Это будет важнейший месяц, так как дома также будет большой матч против Ромы. Но первое место занимает игра против Валенсии в Лиге чемпионов — этот поединок будет прекрасен".

"Это будет здорово, и мы надеемся, что максимальное количество болельщиков придет поддержать нас. Сейчас же мы сосредоточимся на субботней игре против Фиорентины, которую мы намерены выиграть", — заявил защитник Tuttomercatoweb.

Ранее свое мнение о грядущем противостоянии против Валенсии высказал голкипер Аталанты Марко Спортьелло.