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Спортьелло: У Аталанты шансы пройти Валенсию 50 на 50

04 февраля 2020

Марко Спортьелло, getty images

Голкипер оценил будущее противостояние в Лиге чемпионов.

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло высказал свое мнение о грядущих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с Валенсией.

"Думаю, у нас есть шанс. Лучше играть с Валенсией, чем с Барселоной или мюнхенской Баварией. Тем не менее, мы все еще играем против команды с большим опытом, но Лига чемпионов — это странный турнир".

"Первая игра в Загребе была шоком, они обыграли нас с технической точки зрения. Но вы все видели, как все завершилось для нас, но это было непросто. Теперь у  нас есть 50-процентный шанс пройти Валенсию", — сказал Спортьелло Bergamo.

Ранее сообщалось, что бергамаски накануне укрепили свой центр поля, подписав полузащитника Адриена Тамезе.

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