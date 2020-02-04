Спортьелло: У Аталанты шансы пройти Валенсию 50 на 50

Голкипер оценил будущее противостояние в Лиге чемпионов.

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло высказал свое мнение о грядущих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с Валенсией.

"Думаю, у нас есть шанс. Лучше играть с Валенсией, чем с Барселоной или мюнхенской Баварией. Тем не менее, мы все еще играем против команды с большим опытом, но Лига чемпионов — это странный турнир".

"Первая игра в Загребе была шоком, они обыграли нас с технической точки зрения. Но вы все видели, как все завершилось для нас, но это было непросто. Теперь у нас есть 50-процентный шанс пройти Валенсию", — сказал Спортьелло Bergamo.

Ранее сообщалось, что бергамаски накануне укрепили свой центр поля, подписав полузащитника Адриена Тамезе.