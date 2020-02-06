Гвардиола: Если я не выиграю Лигу чемпионов с Манчестер Сити — это не конец света

Менеджер высказался о главном европейском турнире.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его клуб достиг большого прогресса, и отсутствие победы в Лиге чемпионов не станет катастрофой.

"Сити был клубом, который в течение десятилетия хотел просто остаться в Премьер-лиге, но внезапно их купили люди из Абу-Даби, и они сделали скачок вперед и выиграли четыре титула АПЛ за десятилетие".

"Единственное, чего у них нет, — это Лига чемпионов, и это нормально, когда люди хотят, чтобы у нас был этот трофей".

"Я постараюсь, и если не в этом году, то в следующем году, но если у меня не получится, это не будет конец света", — пояснил он Post United.

Ранее менеджер "горожан" высказал свое мнение об игре крайнего полузащитника Реала Эдена Азара.