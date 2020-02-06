РБ Зальцбург
0
Ливерпуль
2
10 декабря
19:55
Наполи
4
Генк
0
10 декабря
19:55
Интер
1
Барселона
2
10 декабря
22:00
Боруссия Д
2
Славия Прага
1
10 декабря
22:00
Бенфика
3
Зенит
0
10 декабря
22:00
Лион
2
РБ Лейпциг
2
10 декабря
22:00
Аякс
0
Валенсия
1
10 декабря
22:00
Челси
2
Лилль
1
10 декабря
22:00
Шахтер
0
Аталанта
3
11 декабря
19:55
Динамо Загреб
1
Манчестер Сити
4
11 декабря
19:55
Брюгге
1
Реал Мадрид
3
11 декабря
22:00
ПСЖ
5
Галатасарай
0
11 декабря
22:00
Бавария
3
Тоттенхэм
1
11 декабря
22:00
Олимпиакос
1
Црвена Звезда
0
11 декабря
22:00
Атлетико
2
Локомотив Москва
0
11 декабря
22:00
Байер
0
Ювентус
2
11 декабря
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
18 февраля
22:00
Боруссия Д
-
ПСЖ
-
18 февраля
22:00
Аталанта
-
Валенсия
-
19 февраля
22:00
Тоттенхэм
-
РБ Лейпциг
-
19 февраля
22:00
Челси
-
Бавария
-
25 февраля
22:00
Наполи
-
Барселона
-
25 февраля
22:00
Лион
-
Ювентус
-
26 февраля
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сити
-
26 февраля
22:00
Валенсия
-
Аталанта
-
10 марта
22:00
РБ Лейпциг
-
Тоттенхэм
-
10 марта
22:00
ПСЖ
-
Боруссия Д
-
11 марта
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
11 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Реал Мадрид
-
17 марта
22:00
Ювентус
-
Лион
-
17 марта
22:00
Барселона
-
Наполи
-
18 марта
22:00
Бавария
-
Челси
-
18 марта
22:00

Гвардиола: Если я не выиграю Лигу чемпионов с Манчестер Сити — это не конец света

06 февраля 2020

Гвардиола: Если я не выиграю Лигу чемпионов с Манчестер Сити — это не конец света

Менеджер высказался о главном европейском турнире.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его клуб достиг большого прогресса, и отсутствие победы в Лиге чемпионов не станет катастрофой.

"Сити был клубом, который в течение десятилетия хотел просто остаться в Премьер-лиге, но внезапно их купили люди из Абу-Даби, и они сделали скачок вперед и выиграли четыре титула АПЛ за десятилетие".

"Единственное, чего у них нет, — это Лига чемпионов, и это нормально, когда люди хотят, чтобы у нас был этот трофей".

"Я постараюсь, и если не в этом году, то в следующем году, но если у меня не получится, это не будет конец света", — пояснил он Post United.

Ранее менеджер "горожан" высказал свое мнение об игре крайнего полузащитника Реала Эдена Азара.

Команды
 
 Rambler's Top100