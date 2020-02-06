Гвардиола: Азар доказал, что является игроком мирового уровня

Сити готовится к центральному противостоянию 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями об игроке мадридского Реала Эдене Азаре в преддверии поединков плей-офф Лиги чемпионов между "горожанами" и "сливочными".

"Если Азар не играет на своем привычном уровне, то это значит, что у Реала сразу же возникают проблемы, происходит что-то не то. Не знаю даже, что и добавить. В Англии Эден доказал, что его можно считать футболистом мирового уровня. Всем нужно время на адаптацию".

"Реал – отличная команда. Самое болезненное поражение мне нанесли именно эта команда, когда я тренировал Баварию (0:4). Я немного скучаю по Эль-Класико. Встреча Сити с Реалом будет отличаться от игр между мадридцами и Барселоной", — приводит слова испанца Marca.

Первый матч между Сити и Реалом состоится 26 февраля на Сантьяго Бернабеу. Ответный поединок на Этихаде пройдет 17 марта.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.