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Мората может пропустить матчи против Ливерпуля в Лиге чемпионов

03 февраля 2020

Альваро Мората, Getty Images

Атлетико подтвердил травму своего нападающего Альваро Мораты.

Травма, полученная нападающим Атлетико Альваро Моратой в мадридском дерби против Реала оказалась серьезной — сообщает AS.

У форварда повреждение мышц правой ноги, и именно из-за этого он был заменен на 50-й минуте матча 22-го тура чемпионата Испании в субботу, 2 февраля.

Мората точно пропустит матч 23-го тура первенства Ла Лиги против Гранады (8 февраля). Также под вопросом его участие в матче 24-го тура против Валенсии (15 февраля) и в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (18 февраля).

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Источник: AS, ФК Атлетико Мадрид

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