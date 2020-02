Мората может пропустить матчи против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Травма, полученная нападающим Атлетико Альваро Моратой в мадридском дерби против Реала оказалась серьезной — сообщает AS.

У форварда повреждение мышц правой ноги, и именно из-за этого он был заменен на 50-й минуте матча 22-го тура чемпионата Испании в субботу, 2 февраля.

