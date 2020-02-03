Мората может пропустить матчи против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Атлетико подтвердил травму своего нападающего Альваро Мораты.

Травма, полученная нападающим Атлетико Альваро Моратой в мадридском дерби против Реала оказалась серьезной — сообщает AS.

У форварда повреждение мышц правой ноги, и именно из-за этого он был заменен на 50-й минуте матча 22-го тура чемпионата Испании в субботу, 2 февраля.

[📋] @AlvaroMorata suffers muscle injury to the right leg. Pending response to treatment. — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 3, 2020

Мората точно пропустит матч 23-го тура первенства Ла Лиги против Гранады (8 февраля). Также под вопросом его участие в матче 24-го тура против Валенсии (15 февраля) и в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (18 февраля).

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