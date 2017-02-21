Манчестер Сити — Монако. Накануне

21:45, Манчестер, Этихад. Арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Несмотря на свои относительные неудачи в Премьер-лиге, англичане являются явным фаворитом в паре Манчестер Сити — Монако. Однако считать, что подопечные Хосепа Гвардиолы уже могут спокойно готовиться к четвертьфиналу, преждевременно. Хотя бы потому, что монегаски имеют традицию довольно успешно преодолевать английские барьеры.

В играх "на вылет" это не удалось Монако лишь раз — в первом раунде Кубка УЕФА-1995/1996 сильнее оказался Лидс (1:0 и 0:3). При этом в Лиге чемпионов жертвами монегасков становились такие "монстры", как Манчестер Юнайтед (1/4 финала, 0:0 дома и 1:1 в гостях), Челси (1/2 финала, 3:1 и 2:2), Арсенал (1/8 финала, 0:2 и 1:3)... Даже родные стены родоначальникам футбола не особо помогают: Монако выиграл четыре поединка при двух ничьих и двух поражениях. Последней жертвой монегасков стал Тоттенхэм, дважды уступивший им в групповом раунде нынешнего розыгрыша ЛЧ — 1:2 и 1:2.

Впрочем, Горожане тоже довольно успешно играют с представителями французской лиги — две ничьи и победа (все три поединка — против Пари Сен-Жермен).

Обе команды не обошлись без кадровых потерь. Новичок МанСити Габриэль Жезус, забивший три мяча в четырех поединках за Горожан, получил травму 13 февраля, и против Монако точно не сыграет, как и перманентно травмированный Венсан Компани. Монегаски же не смогут рассчитывать на Джемерсона, отбывающего 1-матчевую дисквалификацию.

Последние результаты обеих команд во внутренних соревнованиях практически идентичны: и Манчестер Сити, и Монако в последних пяти поединках одержали по четыре победы и по разу сыграли вничью. Правда, монегаски лидируют в Лиге 1, а вот горожане хоть и вышли на второе место в Премьер-лиге, практически безнадежно отстают от Челси.

Интересные факты:

- Манчестер Сити 9 матчей кряду не знает поражений дома в Лиге чемпионов (6 побед и 3 ничьи).

- Команды Хосепа Гвардиолы (Барселона и Бавария) неизменно преодолевали барьер 1/8 финала ЛЧ (7 раз).

- Монако имеет шанс во второй раз в последних трех сезонах выйти в четвертьфинал ЛЧ.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Кабальеро — Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Коларов — де Брюйне, Туре, Давид Сильва — Стерлинг, Агуэро, Сане.

Монако: Субашич — Сидибе, Глик, Раджи, Менди — Бернарду Силва, Фабиньо, Бакайоко, Лемар — Фалькао, Жермен.

Не сыграют: Компани, Жезус — Джемерсон, Боскилья.

Под вопросом: Клиши — Каррильо.

Слова:

Хосеп Гвардиола, наставник Манчестер Сити:

"Вся Европа внимательно следит за нами, анализирует нас, готова убить нас, если мы проигрываем, и превозносит до небес, если выигрываем. Жить в такой атмосфере нелегко, но мне это нравится. Я восхищаюсь нынешним Монако. Его крайние защитники играют как вингеры, вингеры — как крайние нападающие, а форварды смертельно опасны в чужой штрафной площадке. Центральные полузащитники — грамотные, физически сильные и охотно поддерживающие атакуЕще одной сильной линией Монако является последний рубеж. Субашич — фантастический вратарь.

Монако — целостный коллектив, к тому же один из лучших в Европе по количеству забиваемых мячей. При этом стоит отметить высокий процент реализации опасных моментов.

Это очень непростой жребий для нас, но и у нас есть свои козыри. К примеру — Агуэро. Это прирожденный форвард, и его умению открыться и забить сопернику трудно что-то противопоставить. Он способен в одиночку решить судьбу поединка, поэтому по крайней мере за атаку я совершенно спокоен".

Леонардо Жардим, тренер Монако:

"За последние три сезона наш состав сильно изменился, однако это не помешало нам снова оказаться в плей-офф Лиги чемпионов. Это здорово, поскольку свидетельствует о том, что несмотря ни на какие кадровые перестановки, Монако остается топ-клубом. Из того состава, что одолел Арсенал пару лет назад у нас осталось два или три футболиста. На смену старым героям пришли молодые ребята, которым есть что доказывать.

Наш соперник очень силен. Когда Манчестер Сити атакует, то сразу пять футболистов превращаются в форвардов, которых очень трудно сдержать. При этом и в обороне у команды все в порядке. Мы внимательно просмотрели пять или шесть последних матчей Сити и сделали вывод: чтобы создать проблемы нашему сопернику, надо держать их под постоянным прессингом.

Обе наши команды чем-то похожи: любят яркий футбол и имеют в своем составе техничных исполнителей. Единственное, в чем мы уступаем — в возможностях на трансферном рынке".