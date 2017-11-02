Поражение от Тоттенхэма — самое крупное для Реала при Зидане

Еще никогда Реал не проигрывал так крупно при Зинедине Зидане.

Зидан возглавил Реал в январе 2016 года. При французе Королевский клуб проиграл только 10 официальных матчей из 105.

Поражение от Тоттенхэма 1:3 в четвертом туре Лиги чемпионов стало для "сливочных" самым крупным при французе.

Ранее таким был проигрыш Вольфсбургу со счетом 0:2 в четвертьфинале ЛЧ в первый год работы Зидана.

Впрочем, поражение от "шпор" не сильно повлияло на перспективы мадридцев выйти из группы, поскольку дортмундская Боруссия в параллельном матче разошлась миром с АПОЭЛ – 1:1. После 4 туров Реал уступает 3 очка Тоттенхэму, но на 5 опережает немцев и киприотов.

Стоит отметить, что у Реала не лучшим образом идут дела и во внутреннем чемпионате – мадридцы были биты Жироной со счетом 1:2.