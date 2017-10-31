ПСЖ разгромил Андерлехт благодаря хет-трику защитника

ПСЖ победил Андерлехт 5:0, а Лайвин Курзава забил 3 гола.

Надежды гостей на очки начали исчезать на 30-й минуте матча, когда открыл счет Марко Верратти. Еще меньше их стало, когда Неймар забил гол в раздевалку. Ну а во втором тайме хет-трик Лайвина Курзава снял все вопросы о победителе.

ПСЖ – Андерлехт 5:0

Голы: Верратти, 30, Неймар, 45+4, Курзава, 52, 72, 78.

ПСЖ: Ареола – Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава – Верратти (Ло Чельсо, 64), Рабио (Пасторе, 76), Дракслер – Мбаппе (Ди Мария. 64), Кавани, Неймар.

Андерлехт: Боэкс – Аппия, Мбодж, Спайич (Са, 45+4), Обрадович – Кумс, Дендонкер, Требель – Геркенс, Оньекуру (Станчу, 79), Ханни (Теодорчик, 60).