Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Бенфику

Подопечные Жозе Моуриньо добыли дежурные три очка на групповой стадии Лиги чемпионов (2:0).

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на Олд Траффорд сошлись первая и четвертая команды квартета. Уже на 15-ой минуте хозяева могли выйти вперед, но Антони Мартиаль не реализовал пенальти. А вот под занавес тайма на дальний удар решился Неманья Матич — мяч транзитом через штангу и спину Свилара оказался в сетке ворот. Во втором тайме появился Маркус Рашфорд — англичанин сразу же заработал пенальти, который реализовал Блинд.

В следующем туре манкунианцы встретятся с Базелем, а Бенфика сразится с ЦСКА.

- Бенфика 2:0

Голы: Свилар, 45 (автогол), Блинд, 78 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд — Мактоминей, Матич — Мата (Эррера, 68), Лингард (Мхитарян, 46), Мартиаль (Рашфорд, 75) — Лукаку

Бенфика: Свилар — Дуглас, Диаш, Жардел, Гримальдо (Элизеу, 64) — Фейса, Самарис, Пицци — Сальвио, Хименес (Сеферович, 74), Гонсалвеш

Предупреждения: Байи, Лингард — Диас, Сальвио

На 15-ой минуте Антони Мартиаль не реализовал пенальти (вратарь).