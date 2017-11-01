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21 ноября
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-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
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-
22 ноября
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Рома — Челси 3:0 Видео голов и обзор матча

01 ноября 2017

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома — Челси (3:0).

Рома дома разгромила Челси, не оставив шансов лондонскому клубу. 

Рома — Челси. Лучшие моменты. 1-й тайм 

Рома — Челси. Лучшие моменты. 2-й тайм 

Рома - Челси 3:0
Голы: Эль Шаарави, 1, 36, Перотти, 63

Рома: Алиссон — Флоренци (Манолас, 76), Фасио, Жезус, Коларов — Наингголан, Де Росси, Строотман — Эль Шаарави (Жерсон, 75), Джеко, Перотти (Пеллегрини, 87)

Челси: Куртуа — Рюдигер, Давид Луис, Кэхилл (Виллиан, 56) — Аспиликуэта, Фабрегас (Дринкуотер, 71), Бакайоко, Алонсо — Педро, Мората (Батшуайи, 75), Азар. 

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