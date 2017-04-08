Капитан Лестера Морган не сыграет против Атлетико

Защитник Лестера Уэс Морган не успеет восстановиться к важнейшему поединку своей команды против Атлетико в Лиге чемпионов.

Морган пропустил последние матчи своей команды из-за травмы спины. Наставник Лестера Крэйг Шекспир заявил, что игрок не сыграет в АПЛ с Эвертоном и наверняка пропустит матч с Атлетико в Лиге чемпионов.

"Морган по-прежнему недоступен, хоть он уже и приступил к работе на поле. Просить его сыграть в игре такого масштаба — это слишком. Нужно чтобы он провел хотя бы несколько полноценных тренировок. Для нас это большая потеря", — сказал тренер.

Поединок между Лестером и Атлетико состоится 12 апреля в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Морган провел за Лис 39 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.