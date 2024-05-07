Тухель: У Реала 51% шансів на вихід до фіналу Ліги чемпионів

Керманич Баварії висловився про майбутній матч-відповідь проти Реала в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридским Реалом та мюнхенською Баварією, яке пройде на іспанському стадіоні Сантьяго Бернабеу та визначить фіналіста найпрестижнішого єврокубка.

Головний тренер "баварців" Томас Тухель поділився своїми очікуваннями напередодні цього поєдинку з новоспеченим чемпіоном Іспанії.

"У нас був додатковий день для підготовки, і ми використали його максимально. Одна з тем під час моєї розмови з командою полягала в тому, що ми також маємо отримувати задоволення від таких днів, як сьогоднішній. Під час тактичних занять важливо поєднувати себе дорослого зі своєю внутрішньою дитиною та усвідомити, що всі ми мріяли колись бути частиною так ігор.

Уся підготовка була зосереджена на змісті. Ми не живемо легендами. Це один із найскладніших стадіонів для здобуття перемоги, але це не неможливо. Ми провели дуже хороший перший матч, але, на жаль, не виграли. Вони вдома, можливо, 51% зараз на користь Реала. Це великий європейський клуб, тому саме з ними ми гратимемо завтра у півфіналі Ліги чемпіонів за право вирушити на Вемблі.

Ми зробимо все можливе для того, щоб потрапити до фіналу. Зрештою, у таких клубах завжди оцінюють результати. Ми хочемо зробити вирішальний крок до фіналу.

Я думаю, що це може бути хвилеподібна гра з різними фазами. Обом командам також доведеться часом переживати деякі труднощі. Обидві команди також надзвичайно сильні в утриманні м'яча. Обидві команди дуже сильні у грі зі швидким переходом від однієї фази до іншої. Я думаю, це буде дуже складна гра з різними фазами. На тих фазах, де у ви отримали імпульс, вам потрібна удача і чіткість.

Хто зіграє в центрі оборони? На даний момент Ерік Даєр і Маттейс де Лігт — головні кандидати на це. Вони заслуговують на те, щоб продовжувати грати разом. Маттейс дав нам "зелене світло".

Атака Реала? Проти них дуже складно. Багато команд намагалися. Іноді потрібно просто прийняти їхню якість. Важливо продемонструвати правильний менталітет завтра. Ми хочемо перемогти Реал як команда і потрапити на Вемблі", — цитує слова Томаса Тухеля офіційний сайт німецького клуба.

Матч Реал Мадрид — Баварія відбудеться в середу, 8 травня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч у Мюнхені завершилася з рахунком 2:2. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.