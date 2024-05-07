Ноєр: Навряд чи в Європі є інший стадіон, який краще за Сантьяго Бернабеу

Голкіпер Баварії висловився про майбутній матч-відповідь проти Реала в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридским Реалом та мюнхенською Баварією, яке пройде на іспанському стадіоні Сантьяго Бернабеу та визначить фіналіста найпрестижнішого єврокубка.

Воротар "баварців" Мануель Ноєр поділився очікуваннями напередодні цього поєдинку з новоспеченим чемпіоном Іспанії.

"Все буде залежати від форми обох команд саме в цей конретний день. Перший гол буде дуже важливим, цей перший удар. Проти такої команди, як Реал, усе завжди зводиться до дрібниць. Зосередженість буде дуже високою. Обидві команди сильні в атаці.

Сантьяго Бернабеу має щось особливе, щось історичне. Навряд чи в Європі є інший стадіон, на якому буде краще зіграти, ніж тут. Ми всі в захваті. Вам потрібно бути ментально здоровим, коли граєш на такому стадіоні і проти такої команди, як Реал. Ви повинні перетворити зовнішні фактори на щось позитивне для себе.

Я не приїхав сюди зі страхом. Ми дуже впевнені в собі і знаємо, якою була гра минулого тижня. Ми знаємо, хто нам протистоятиме. Якби у вас був шанс перемогти Реал у себе вдома, у вас також буде шанс і тут", — цитує слова Мануеля Ноєра офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал Мадрид — Баварія відбудеться в середу, 8 травня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч у Мюнхені завершилася з рахунком 2:2. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.