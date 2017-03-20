Буффон: Желание выиграть ЛЧ не дает закончить карьеру

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал, почему не может завершиь карьеру футболиста.

Легендарный вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал, откуда он берет мотивацию, чтобы в 39 лет продолжать играть на высоком уровне.

"Голкипер должен быть мазохистом. Его роль похожа на работу арбитра. Он тоже имеет право командовать и должен терпеть постоянные оскорбления. Психологам нужно изучить эту позицию в футболе. Когда я допускаю ошибку, то нахожусь в шоке. Чтобы восстановиться, мне нужно время. Я завидую тем, кто не совершает ошибки", — приводит слова Буффона Kicker.

"Что заставляет меня играть? Желание выиграть Лигу чемпионов не дает завершить карьеру. Если бы я завоевал этот кубок, мотивация была бы другой", — добавил итальянец.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Ювентус сразится против Барселоны.