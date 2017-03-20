Буффон: Желание выиграть ЛЧ не дает закончить карьеру

20 марта 2017

Джанлуиджи Буффон, Getty Images

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал, почему не может завершиь карьеру футболиста.

Легендарный вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал, откуда он берет мотивацию, чтобы в 39 лет продолжать играть на высоком уровне.

"Голкипер должен быть мазохистом. Его роль похожа на работу арбитра. Он тоже имеет право командовать и должен терпеть постоянные оскорбления. Психологам нужно изучить эту позицию в футболе. Когда я допускаю ошибку, то нахожусь в шоке. Чтобы восстановиться, мне нужно время. Я завидую тем, кто не совершает ошибки", — приводит слова Буффона Kicker.

"Что заставляет меня играть? Желание выиграть Лигу чемпионов не дает завершить карьеру. Если бы я завоевал этот кубок, мотивация была бы другой", — добавил итальянец.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Ювентус сразится против Барселоны.

Источник: kicker

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