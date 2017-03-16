Олбрайтон верит в победу Лестера в Лиге чемпионов

16 марта 2017

Марк Олбрайтон забивает второй гол в ворота Севильи, getty images

Полузащитник Лестера Марк Олбрайтон верит, что его команде по силам выиграть Лигу чемпионов, а в следующем этапе игрок готов сразиться с любой командой.

На этой неделе Лестер обыграл Севилью со счетом 2:0, что позволило команде выйти в четвертьфинал Лиши чемпионов.

"Мы бросили вызов Севильи, и у нас все получилось. Теперь мы намерены сделать это снова. Не знаю, насколько нас будет опасаться будущий соперник, но видеть Лестер среди всех грандов немного странно", — приводит слова Олбрайтона Sky Sports.

"Севилья не ожидала, что мы способны играть в такой футбол. Жеребьевка? Я бы сыграл против любой команды. Любой соперник будет фантастическим".

"Лестер должен быть сконцентрирован на своей игре. Мы продолжим наслаждаться выходом в четвертьфинал, а затем посмотрим, как далеко нам по силам зайти. Лестер хочет пройти весь путь, и я верю, что мы способны сделать это. Следующий этап — четвертьфинал".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится завтра в Ньоне.

Источник: Sky Sports

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