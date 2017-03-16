Насри назвал Варди жуликом

Полузащитник Севильи Самир Насри прокомментировал инцидент, произошедший в недавнем матче своей команды против Лестера (0:2).

На этой неделе Севилья на выезде уступила Лестеру со счетом 0:2 и по итогам двухматчевого противостояния покинула Лигу чемпионов (2:3).

На 74-й минуте поединка при счете 2:0 в пользу Лис произошла перепалка между Самиром Насри и Джейми Варди, в результате чего оба футболиста получили желтые карточки, но для игрока гостей это предупреждение стало вторым и он был вынужден покинуть пределы поля.

Nasri headbutt on Vardy "I'll see you in the tunnel" 👀 #LeiSev pic.twitter.com/SswqNWAoDS — Football Gone Viral (@Footygoneviral) 14 марта 2017 г.

"Я считаю Варди жуликом. Если бы он был иностранцем, английская пресса сказала бы, что он симулянт. Для меня Варди является обманщиком", — приводит слова Насри Sky Sports.

"Они выигрывали 2:0 и нужно было просто играть в футбол, как мужчины. Посмотрите на повторы. Варди хорошо сыграл в том моменте".

"Я думал, что английский футболист должен быть жестче. Мне нужно было не реагировать на его действия, но я человек. Это была обычная реакция. Он толкнул меня а потом подошел в упор и спросил, что я вытворяю. Все так и было".

"Я хотел поговорить с ним, но вокруг было слишком много камер и сотрудников служб безопасности. Я никогда не поступал в подобной манере и мне больше нечего сказать".

Ранее появилась информация, что Варди во время матча неоднократно оскорблял семью Насри.