Насри назвал Варди жуликом

На этой неделе Севилья на выезде уступила Лестеру со счетом 0:2 и по итогам двухматчевого противостояния покинула Лигу чемпионов (2:3).

На 74-й минуте поединка при счете 2:0 в пользу Лис произошла перепалка между Самиром Насри и Джейми Варди, в результате чего оба футболиста получили желтые карточки, но для игрока гостей это предупреждение стало вторым и он был вынужден покинуть пределы поля.

Nasri headbutt on Vardy "I'll see you in the tunnel" 👀 #LeiSev pic.twitter.com/SswqNWAoDS