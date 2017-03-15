​Аллегри: Ювентус должен улучшать свою игру

Наставник Ювентус Массимилиано Аллегри был далеко недоволен игрой своей команды в матче против Порту (1:0).

Не смотря на то, что Старая синьора обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов без особых проблем, менеджер Ювентуса остался недоволен игрой своей команды.

"Наша цель состояла в том, чтобы добраться до 1/4, теперь посмотрим с кем мы столкнемся дальше. Нам нужно улучшить качество своего футбола, которое во второй половине сегодняшнего поединка оставляло желать лучшего. Результат — далеко не все", — цитирует наставника Mediaset Premium.

"Парни играли разумно в первом тайме, не рисковали, но во второй половине встречи мы плохо защищались и могли пропустить несколько раз".

"Мы должны либо атаковать и забивать больше голов, либо решить сохранять мяч до тех пор, пока соперник не уснет от скуки. Но сегодня мы не сделали этого должным образом".

"Соперник в следующем раунде? На кого бы мы не попали, мы столкнемся с энтузиазмом и желанием улучшить себя".

Своего соперника по четвертьфиналу Юве узнает уже 17 марта.