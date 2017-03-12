71 тысяча человек требуют переиграть матч Барселона — ПСЖ

12 марта 2017

Getty Images

После матча между Барселоной и ПСЖ некоторые болельщики начали подписывать петицию за переигровку поединка.

По мнению некоторых болельщиков каталонцы не заслуженно прошли в следующий раунд Лиги чемпионов. А причиной тому — судейский ошибки бригады арбитров того матча.

В связи с этим была создана петиция за то, чтобы матч между Барселоной и ПСЖ был переигран. 

В данный момент прошение подписали уже более 71 тысяч человек.

Напомним, что в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов Барселона переиграла команду из Парижа с разгромным счетом (6:1). Два гола в том матче каталонцы забили с пенальти, которые,как считают некоторые фаны, были назначены не по делу.

Подписать петицию можно здесь.

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